Источник: «Краснодар» проиграл борьбу за форварда «Эльфсборга»

Форвард «Эльфсборга» Карл Йеспер Карлссон стал игроком «АЗ». За 22-летнего нападающего голландский клуб заплатил 2,6 миллиона евро, утверждает fotbolldirekt.se.

На шведа также претендовали «Краснодар» и «Наполи». Оба клуба были готовы предложить за игрока более крупную сумму, а самому футболисту более выгодный контракт, нежели. Однако в итоге форвард отдал предпочтение вице-чемпиону Голландии.

В минувшем сезоне Карлссон сыграл в составе «Эльфсборга» 23 матча, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.