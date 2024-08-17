Источник: «Краснодар» не интересуется Андреем Иличем

Сербский нападающий «Лилля» Андрей Илич не перейдет этим летом в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, российскому клубу не интересен этот игрок, его трансфер не рассматривается.

Ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» и ЦСКА проявляют интерес к 24-летнему сербу.

В прошлом сезоне Илич провел за «Лилль» 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.