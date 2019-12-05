Источник: «Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»

Нападающий «Крузейру» Педро Роша может перейти в «Коринтианс», информирует globoesporte. Пока что сделан лишь запрос о трансфере. «Коринтианс» отпугивает высокая зарплата 25-летнего бразильца.

Кроме того, клуб интересуется нападающим «Гремиу» Луаном. Летом 2018 года его хотел приобоести «Спартак», но игрок отказался от перехода.

Напомним, что права на Рошу принадлежат «Спартаку», его аренда заканчивается в конце этого года. Возможно, что «Крузейро» выкупит права на футболиста.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремио» за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел в чемпионате Бразилии 21 матч и забил 2 мяча.