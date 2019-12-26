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Источник: из ЦСКА ушел начальник команды Якунчиков

12:42
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Начальник команды футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков покинул свой пост, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники. Его место займет Александр Стельмах.

Как отмечает издание, после матча с «Краснодаром» (1:1) внутри клуба произшел скандал из-за судейства в этой встрече. Виноватым «назначили» Якунчикова, но в команде остались недовольны таким решением руководства.

Якунчиков работал администратором армейцев с 2004 по 2009 год, после чего сменил на должности начальника команды Стельмаха.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191226/1562865593.html

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