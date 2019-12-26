Источник: из ЦСКА ушел начальник команды Якунчиков

Начальник команды футбольного клуба ЦСКА Сергей Якунчиков покинул свой пост, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники. Его место займет Александр Стельмах.

Как отмечает издание, после матча с «Краснодаром» (1:1) внутри клуба произшел скандал из-за судейства в этой встрече. Виноватым «назначили» Якунчикова, но в команде остались недовольны таким решением руководства.

Якунчиков работал администратором армейцев с 2004 по 2009 год, после чего сменил на должности начальника команды Стельмаха.