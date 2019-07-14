Источник: "Интернасионал" отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА

Бразильский "Интернасионал" отказался продаться Родриго Доурадо в ЦСКА, информирует globoesporte.

По данным издания, армейцы сделали предложение "Интернасионалю" по трансферу 25-летнего игрока, но бразильский клуб не устроила сумма, предложенная российским клубом.

В текущем сезоне Дурадо принял участие в 7 играх за "Интернасьональ" и отдал одну результативная передача. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2020 года. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.