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Источник: «Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

30 июня 2020, 16:00
Чемпионат России.
Чемпионат России.
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«Химки» решили играть в Тинькофф российской премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги». Ранее сообщалось, что клуб откажется от повышения в классе.

Окончательное решение о составе участников РПЛ примет исполком РФС. Если «Химки» все же будут выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне, то вылетать из премьер-лиги в текущей кампании будут две команды, а не одна.

На момент остановки Олимп-ФНЛ «Химки» занимали второе место. Сезон не был завершен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://t.me/soccerbigi/2544

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