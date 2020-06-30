Источник: «Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» решили играть в Тинькофф российской премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги». Ранее сообщалось, что клуб откажется от повышения в классе.

Окончательное решение о составе участников РПЛ примет исполком РФС. Если «Химки» все же будут выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне, то вылетать из премьер-лиги в текущей кампании будут две команды, а не одна.

На момент остановки Олимп-ФНЛ «Химки» занимали второе место. Сезон не был завершен из-за пандемии коронавируса.