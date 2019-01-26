Источник: Фернандеш договорился о переходе в "Галатасарай"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш близок к тому, чтобы покинуть клуб. Как утверждает телеграм-канал SportInside, 32-летний португалец договорился о переходе в "Галатасарай".

В настоящее время между клубами идут переговоры о том, когда именно Фернандеш отправится в Стамбул: в текущее трансферное окно или летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Фернандеш провел 23 матча за "Локомотив", забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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