Источник: Эджуке подпишет контракт с ЦСКА на четыре года

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке согласовал условия личного контракта с ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на четыре года, утверждает Allnigeriasoccer.com.

Ожидается, что 22-летний нигериец может прилететь в Россию уже на этой неделе, после чего пройдет медосбледование и о сделке будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется ЦСКА в 12 миллионов евро.

Эджуке провел 25 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 9 голов и сделал 4 передачи.