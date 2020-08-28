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Источник: Эджуке подпишет контракт с ЦСКА на четыре года

09:04
Чидера Эджуке. Фото Instagram.
Чидера Эджуке. Фото Instagram.
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Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке согласовал условия личного контракта с ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на четыре года, утверждает Allnigeriasoccer.com.

Ожидается, что 22-летний нигериец может прилететь в Россию уже на этой неделе, после чего пройдет медосбледование и о сделке будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется ЦСКА в 12 миллионов евро.

Эджуке провел 25 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 9 голов и сделал 4 передачи.

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