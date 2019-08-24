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Источник: Джованни Симеоне отказался переходить в «Динамо»

12:03
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«Динамо» претендовало на нападающего «Фиорентины» Джованни Симеоне. Однако 24-летний итальянец отказался переходить в московский клуб, сообщает Todomercadoweb со ссылкой на Sky Sport.

Бело-голубые сделали предложение «Фиорентине» по трансферу нападающего. Однако сам игрок не захотел ехать в Россию.

Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне перешел в «Фиорентину» в 2017 году из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел за «фиалок» 40 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

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