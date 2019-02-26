Источник: Джанаев близок к переходу в "Медзь"

Бывший вратарь "Рубина" Сослан Джанаев может продолжить карьеру в польском клубе "Медзь", информирует Твиттер Janekx89. Отмечается, что уже сегодня 31-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

Напомним, что "Рубин" 8 февраля расторг контракт с Джанаевым. Соглашение голкипера с казанским клубом истекало летом 2020 года.

Ранее Джанаев также выступал за "Спартак", "Ахмат", "Аланию" и "Ростов". "Медзь" занимает 13-е место в турнирной таблице польской экстраклассы.