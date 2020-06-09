Источник: Дзагоев выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отсутствовал на сегодняшней тренировке команды, сообщает Telegram-канал ЦВБП-медиа. По данным источника, игрок получил травму и выбыл по меньшей мере на месяц.

Ранее ЦСКА лишился из-за Ильзата Ахметова (травма плеча) и Георгия Щенникова (травма пальца руки). Оба футболиста перенесли операцию.

Отмечается, что на сегодняшних снимках, выложенных пресс-службой армейцев, также отсутствует Иван Обляков.

Ранее стало известно, что на сегодняшней тренировке к ЦСКА присоединились легионеры команды.

Сезон для армейцев возобновится 20 июня домашним матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».