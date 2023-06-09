Источник: Дивеев по новому контракту с ЦСКА будет получать 1,5 миллиона евро в год

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым, утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, по новому контракту 23-летний защитник будет получать 1,5 миллиона евро в год. Действующее соглашение Дивеева с армейцами истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дивеев провел 20 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Он перешел в ЦСКА в 2019 году из «Уфы».