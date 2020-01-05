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Источник: «Динамо» может приобрести нападающего сборной Хорватии

18:44
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Московское «Динамо» интересуется нападающим загребского «Динамо» Мисло Оршичем, информирует Sportske Novosti.

Также на 27-летнего игрока сборной Хорватии претендуют «Лион», «Валенсия» и четыре клуба из Англии. Кроме того, по Оршичу есть два предложения из США и Китая. Сам футболист хочет остаться в Европе.

В этом сезоне Оршич провел 26 матчей за клуб, в которых забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач.

В чемпионате Хорватии у него 13 матчей и 11 голов, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

Transfermarkt оценивает Оршича в 9,5 миллиона евро.

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