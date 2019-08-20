Источник: ЦСКА заинтересован в аренде защитника «Севильи» Гомеса

Защитник «Севильи» Серхи Гомес может перейти в ЦСКА. По информации El Desmarque, москвичи намерены арендовать 27-летнего игрока с последующим правом выкупа. Ранее на него претендовали «Аталанта», «Вальядолид» и «Валенсия». У Гомеса имеются другие варианты помимо ЦСКА.

В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей, в которых он отметился одной желтой карточкой. Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

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