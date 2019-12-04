Источник: ЦСКА претендует на полузащитника «Спортинга» Вендела

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Венделу. Португальский клуб хочет получить за 22-летнего бразильца 20 миллионов евро, утверждает O Jogo.

Также «Спортинг» хочет сохранить 20 процентов прав на игрока за собой. На Вендела, кроме ЦСКА, активно претендует «Фламенго».

Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах за «Спортинг», отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Контракт бразильца со «львами» рассчитан до лета 2023 года.

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