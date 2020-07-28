Источник: ЦСКА прекратил переговоры по Карраскалю

ЦСКА вышел из переговоров по полузащитнику «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю. Об этом в своем Twitter сообщил аргентинский журналист Густаво Яррош.

По данным источника, аргентинский клуб потребовал за игрока 8,5 млн евро. Представители российского клуба вышли из переговоров, сообщив, что таких денег у них нет. Ранее сообщалось, что на 22-летнего колумбийца также претендует «Бешикташ».

«Ривер Плейт» владеет 90 процентами прав на Карраскаля, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.