Источник: ЦСКА интересуется нападающим сборной Канады Лариным

Нападающий Кайл Ларин может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает gazzetta.gr. Правами на нападающего сборной Канады владеет «Бешикташ», сезон-2019/20 он провел в аренде в бельгийском «Зюлте-Варегеме».

По данным источника, ЦСКА уже сделал официальное предложение по приобретению Ларина. Форварду предлагают контракт на 1,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Ларин провел 29 матчей в чемпионате Бельгии, забил 7 голов и сделал 10 передач. До перехода в «Бешикташ» он выступал три сезона в MLS За «Орландо Сити».