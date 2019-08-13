Источник: ЦСКА интересуется нападающим "Интера". Раньше от него отказалось "Динамо"

ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Интера" Габриэлу Барбозе. Сейчас 22-летний бразилец выступает за "Фламенго" на правах аренды, сообщает Mercato365. Также в числе претендентов на игрока называются испанские "Севилья" и "Вильярреал".

Ранее появлялась информация, что "Динамо" предлагало за Барбозу 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. "Интер" же хотел выручить от сделки 20 миллионов. Позже московский клуб отказался от идеи приобрести этого футболиста.

Контракт Барбозы с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в "Интер" в 2016 году из "Сантоса", но так и не смог закрепиться в основе. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила почти 30 миллионов евро. Последние сезоны он проводил в аренде, выступая за "Бенфику", "Сантос" и "Фламенго".