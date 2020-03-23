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Источник: «Челси» сохраняет интерес к Чалову

05:31
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Челси» вновь проявляет заинтересованность в приобретении форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express. «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» также претендуют на игрока.

«Чесли» хотел бы разгрузить Тэмми Абрахама, а Миши Батшуайи и Оливье Жиру с большой долей вероятности покинут команду. Лондонцы нацелены на Муссу Дембеле из «Лиона», Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». 21-летний Чалов — более доступный вариант. Сообщается, что английский клуб сделал запрос по форварду, трансфер которого оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в прошлом году «Кристал Пэлас» уже интересовался Чаловым и был готов заплатить 14 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Федор забил шесть мячей во всех турнирах.

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