Источник: Чаловым интересуются сразу три английских клуба

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов нескольких английских клубов. Как сообщает Mirror, российского форварда хотят подписать «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Брайтон». По данным источника, наибольшую заинтересованность проявляет «Кристал Пэлас», поскольку главный тренер команды Рой Ходжсон разочарован атакой. Предполагается, что за Чалова летом «орлы» предложат около 25 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего нападающего.

Напомним, что в прошлом году «Кристал Пэлас» уже интересовался Чаловым и был готов заплатить 14 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Чалов забил шесть мячей во всех турнирах.