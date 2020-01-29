Источник: «Брешиа» арендует Неделчару с опцией выкупа

«Брешиа» согласовала условия трансфера защитника «Уфы» Йонуца Неделчару. Итальянский клуб арендует 23-летнего румына с опцией выкупа летом. Сделка оценивается в 3,5 миллиона евро, информирует Gsp.ro.

Бывший клуб защитника — «Динамо» из Бухареста — получит 15 процентов от суммы трансфера. Именно такие условия были прописаны в договоре при переходе игрока в российский клуб.

Неделчару выступает за «Уфу» с 2018 года. За это время он провел 58 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.