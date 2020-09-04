Источник: брат Оливье Тилля подписал контракт с «Тамбовом»

Капитан люксембургского «Прогреса» Себастьен Тилль стал футболистом «Тамбова». 26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона-2020/21 с опцией продления еще на год, утверждает FuPa.

Себастьян является старшим братом хавбека «Уфы» Оливье Тилля, играющего в Тинькофф РПЛ с 2018 года.

В нынешнем сезоне Себастьен Тилль провел 2 матча, забив один мяч в квалификации Лиги Европы. Всего в 225 встречах за «Прогрес» он отметился 48 голами и 57 результативными передачами.