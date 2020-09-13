Источник: «Болонья» предложила 4 миллиона евро за Понсе

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Болонья» предложила 4 миллиона евро за 23-летнего аргентинца, сообщает в Twitter журналист TMW Марко Контерио.

? Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha gi? preso alla #Roma, lo vuole ora al #Bologna. Offerti 4 milioni di euro. — Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020

Спортивный директор итальянского клуба Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе, когда тот оказался в «Роме», и теперь хочет пригласить его в свою нынешнюю команду.

Аргентинец выступает за красно-белых с 2019 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ и забил 2 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года.