Источник: Бийол сможет дебютировать в «Ганновере» уже 14 сентября

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол скоро станет игроком «Ганновера», утверждает sportbuzzer.de. По данным источника, клуб возьмет словенского хавбека в аренду в ближайшие дни.

Ожидается, что 21-летний футболист сможет попасть в заявку немецкого клуба уже на первую игру сезона — матч 1/32 финала Кубка Германии против «Вюрцбургер Кикерз», который состоится 14 сентября.

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 выхода на замену в чемпионате страны.