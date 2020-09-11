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Источник: Бийол сможет дебютировать в «Ганновере» уже 14 сентября

16:41
Яка Бийол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Яка Бийол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол скоро станет игроком «Ганновера», утверждает sportbuzzer.de. По данным источника, клуб возьмет словенского хавбека в аренду в ближайшие дни.

Ожидается, что 21-летний футболист сможет попасть в заявку немецкого клуба уже на первую игру сезона — матч 1/32 финала Кубка Германии против «Вюрцбургер Кикерз», который состоится 14 сентября.

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 выхода на замену в чемпионате страны.

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