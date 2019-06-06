Источник: Бердыев может остаться в "Рубине" по решению Шаймиева

Курбан Бердыев может сохранить пост главного тренера "Рубина", сообщает "Бизнес Online". Против его ухода выступает бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который давно дружит со специалистом.

Об уходе Бердыева было объявлено на официальном сайте "Рубина", он собирал вещи на базе и планировал провести прощальную встречу с игроками 13 июня. Однако позднее представитель правительства Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти республики не подтверждают отставку.

Бердыев до ухода пообщался с руководством компании ТАИФ, владеющей казанским клубом. В переговорах участвовали гендиректор компании Альберт Шигабутдинов и его советник по инвестициям сын Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев, который около года был президентом клуба и вернул Бердыева в Казань.

Шаймиев-старший опасается, что после ухода Бердыева, у "Рубина" начнутся серьезные проблемы, и провал будет ассоциироваться в том числе с его фамилией.

Бердыев во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве "Рубин" выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. В сезоне-2018/19 "Рубин" занял в чемпионате страны 11-е место.