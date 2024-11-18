Источник: Бабич получил растяжение связок в сборной Сербии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил повреждение в расположении сборной Сербии, сообщает MaxBet Sport.

По информации источника, 28-летнему футболисту диагностировали растяжение связок. Его восстановление займет около недели. Бабич пропустит матч 6-го тура Лиги наций против сборной Дании.

В текущем сезоне защитник провел за «Спартак» 16 встреч во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.