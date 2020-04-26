«Наполи» продолжает следить за нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. 25-летний иранец является одной из приоритетных трансферных целей итальянского клуба, сообщает Il Napoli Online.

Руководство клуба видит в нем потенциальную замену форварду Аркадиушу Милику, который отказывается подписывать новый контракт с неаполитанцами и намерен сменить команду.

Сумма потенциального трансфера Азмуна оценивается примерно в 30 миллионов евро. «Наполи» готов подписать с футболистом контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести испанские «Атлетико» и «Севилья», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.