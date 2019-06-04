Источник: Аршавину запретили выезд за границу. У него долги за алименты

Экс-нападающий сборной России и "Зенита", а ныне тренер детской академии питерцев Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу из-за долгов по алиментам, сообщает Телеграм-канал Экспорт.

По информации источника, Аршавин должен выплатить своей жене Алисе Казьминой около 1,5 миллиона рублей. Бракоразводный процесс все еще продолжается.

Аршавин женился на Казьминой осенью 2016 года, а в феврале 2017-го у них родилась дочь Есеня. Отметим, что 38-летний россиянин с 2004 по 2013 год был в гражданском браке с Юлией Барановской.