Источник: Альварес из «Арсенала» пропустил игру с «Крыльями» из-за коронавируса
10 июля 2020, 17:39
Испанский легионер тульского «Арсенала» защитник Виктор Альварес накануне игры 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4) сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает Telegram-канал Sport_inside. 27-летнего игрока изолировали от остальной команды и не включили в заявку на игру с самарцами.
В текущем сезоне Альварес провел 28 матчей за «Арсенал» и забил два мяча при одной голевой передаче.
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