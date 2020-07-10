Источник: Альварес из «Арсенала» пропустил игру с «Крыльями» из-за коронавируса

Испанский легионер тульского «Арсенала» защитник Виктор Альварес накануне игры 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4) сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Sport_inside. 27-летнего игрока изолировали от остальной команды и не включили в заявку на игру с самарцами.

В текущем сезоне Альварес провел 28 матчей за «Арсенал» и забил два мяча при одной голевой передаче.