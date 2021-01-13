Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий покидает клуб, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, он уйдет уже этой зимой. Указано, что он принял такое решение из-за разногласий с руководством.

Ранее тренерский штаб московских армейцев покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Главный тренер Виктор Гончаренко при этом сохранил свой пост.

Московские армейцы занимают второе место в чемпионате страны, имея в активе 37 очков в 19 матчах.