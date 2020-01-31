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Иск «Локомотива» к Геркусу оставлен без движения до 2 марта

13:47
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Иск «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу оставлен без движения до 2 марта 2020 года, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.

«Локомотив» подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей. Функционер заявил, что отвергает теоретическую возможность претензий со стороны футбольного клуба и намерен в суде защитить свою деловую репутацию, честь и достоинство.

Геркус стал президентом «Локомотива» летом 2016 года, в 2018 году его должность была переименована в «генеральный директор». Этот пост он покинул в декабре 2018 года. За время работы Геркуса команда выиграла чемпионат и Кубок России.

Дополнительная информация

http://www.msk.arbitr.ru

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