Инсайд "СЭ". Летом "Спартак" расстанется с Зе Луишем или Луизом Адриану

Как стало известно "СЭ", летом "Спартак" расстанется с одним из форвардов.

На рынке окажется один из двух основных нападающих – 28-летний Зе Луиш (контракт до конца июня 2021 года, стоимость 7 миллионов евро) или 31-летний Луиз Адриану (конец июня 2020 года, 6,5 миллиона евро).

Предпочтительнее для москвичей продажа первого: за африканца в силу его возраста можно выручить больше. Зимой на "Спартак" по поводу Зе Луиша выходил "Галатасарай", но сам футболист не хотел уезжать в Турцию, а предложенные 7 миллионов евро красно-белые посчитали смешной суммой. После окончания чемпионата России-2018/19 торг будет начинаться от 10 миллионов. (Вячеслав Короткин).

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