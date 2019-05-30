Илья Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В Инстаграме на него не подписан"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой даже в социальных сетях. Итальянец в октябре 2018 года покинул красно-белых.

– С Каррерой не общаюсь. В Инстаграме на него не подписан, – сказал Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV. – Я вообще мало на кого в Инстаграме подписан. В основном всех, кого знаю.

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