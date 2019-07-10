Илья Геркус – о Тарасове и Гилерме: "Оба эти момента не совсем типичны для "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ситуацию с голкипером команды Маринату Гилерме и бывшим полузащитником Дмитрием Тарасовым.

– Честно говоря, оба эти момента не совсем типичны для "Локомотива", – цитирует RT Геркуса. – Это же прецедент. Что касается Гилерме, то, несмотря на насущные разногласия, я все же думаю, что с футболистом, который провел в клубе 12 сезонов, найдут общий язык. Ситуация, когда все эти разговоры и детали выносятся на открытое суждение болельщиков, для меня выглядят несколько странно.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр