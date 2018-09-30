Илья Геркус: "Локомотив" обыграл "Ахмат" на характере"
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0) отметил, что команда заработала три очка на характере. По его словам, победные эмоции помогут железнодорожникам в матче Лиги чемпионов с "Шальке".
"Второй матч подряд добиваемся результата на характере, что не может не радовать! В концовке смогли добиться такой важной для нас победы и, наконец-то, взяли три очка. В том положении, в котором мы оказались, иначе просто нельзя!
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Теперь вновь переключаемся на Лигу чемпионов, где в среду мы должны полным стадионом поддержать нашу команду на матче с "Шальке". Победные эмоции нам в помощь", - написал Геркус в Инстаграме.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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