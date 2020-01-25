Илья Геркус: «Болею за всех, но в первую очередь за Сашу Трусову»

Бывший глава футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказала о Трусовой, Косторной, Загитовой, Тутберидзе и возрастном цензе в фигурном катании. Экс-руководитель приехал в качестве активного болельщика на чемпионат Европы по фигурному катанию в Грац.

— Болею за всех, но в первую очередь за Сашу Трусову, — рассказал Геркус. — Короткая программа в целом как всегда блестящая, Алена Косторная невероятная, прыгает тройной аксель выше борта, никто так в мире не может! Я аж задохнулся! Но она к себе слишком строга. Саша с Аней Щербаковой тоже хорошо откатались, но Трусова убрала тройной аксель, да и тройной риттбергер в каскаде, что зря и мы видели, что получилось. Она просто не разобралась как прыгать аксель в итоге — степ-аут.

— Но каскад с риттбергером в короткой у нее в последнее время перестал идти...

— А в произвольной программе то она этот каскад прыгает как часы, поэтому странно, Саша себя в итоге обрекает на то, чтобы быть третьей, и это на нее психологически давит. (Екатерина Беспалова)

Илья Геркус: «Повышение возрастного ценза в женском катании — глупость»