Ильин рассказал, почему он перешел в «Ахмат»

Нападающий Владимир Ильин рассказал о переходе в «Ахмат». Ранее он выступал за «Урал».

— Агент сказал мне, что руководство клуба и тренерский штаб заинтересованы во мне, — сказал футболист в интервью каналу «Ахмата» на Youtube. — Естественно, я тоже был положительно настроен в эту сторону. И дальше уже велись переговоры. Я дал свое согласие, договорились. И клубы решали в течение месяца, пока отпуск был.

27-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.