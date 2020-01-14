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Ильин рассказал, почему он перешел в «Ахмат»

16:50
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Нападающий Владимир Ильин рассказал о переходе в «Ахмат». Ранее он выступал за «Урал».

— Агент сказал мне, что руководство клуба и тренерский штаб заинтересованы во мне, — сказал футболист в интервью каналу «Ахмата» на Youtube. — Естественно, я тоже был положительно настроен в эту сторону. И дальше уже велись переговоры. Я дал свое согласие, договорились. И клубы решали в течение месяца, пока отпуск был.

27-летний игрок в этом сезоне провел 18 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=3cwF3np8PDc

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