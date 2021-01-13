Игроки «Спартака» прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
18:38
Игроки «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр, сообщается в Twitter клуба.
Из Москвы красно-белые отправятся в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. У «Зенита» — 41, у ЦСКА — 37.
Первая встреча после отдыха = гарантированное отличное настроение ?#КрасноБелыеСборы стартуют уже завтра ?? pic.twitter.com/KhO19eiXAn— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2021
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