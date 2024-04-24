Игроки «Спартака» приняли участие в экологической акции

Футболисты «Спартака» приняли участие в экологической акции.

На заправках ЛУКОЙЛа по всей стране прошла масштабная волонтерская экологическая акция «Чисто. Весна». В генеральной уборке приняли участие игроки красно-белых, среди которых был форвард Манфред Угальде, хавбеки Роман Зобнин, Данил Пруцев и Даниил Хлусевич.

На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.