Игроки «Краснодара» вышли из отпуска

«Краснодар» вышел из отпуска, сообщается на официальном сайте клуба.

Часть игроков провели восстановительные тренировки в Краснодаре. Другая часть футболистов присоединится к партнерам непосредственно в Дубае.

Первый сбор «Краснодара» пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января. Соперниками черно-зеленых станут польская «Легия» (21 января), белорусский «Шахтер» (27 января) и латвийская «Рига» (27 января). Второй сбор состоится с испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.