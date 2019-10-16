Игроки «Краснодара» сходили на баскетбол

Когда до сегодняшнего дня думал, что ты самый высокий серб в городе ?

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Урош Спайич сегодня познакомился с соотечественником из баскетбольного «Локо» Драганом Апичем ?? ?

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Урош и Ари будут поддерживать наших ? баскетболистов @lokobasket,которые принимают французский «Лимож» pic.twitter.com/4Cumv0NbL0