Игроки «Краснодара» сходили на баскетбол
19:35
Футболисты «Краснодара» посетили матч баскетбольного «Локомотива». На встречу Еврокубка против «Лиможа» пришли защитник Урош Спаич и нападающий Ари.
Когда до сегодняшнего дня думал, что ты самый высокий серб в городе ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 16, 2019
?
Урош Спайич сегодня познакомился с соотечественником из баскетбольного «Локо» Драганом Апичем ?? ?
?
Урош и Ари будут поддерживать наших ? баскетболистов @lokobasket,которые принимают французский «Лимож» pic.twitter.com/4Cumv0NbL0
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...