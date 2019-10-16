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Игроки «Краснодара» сходили на баскетбол

19:35
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Футболисты «Краснодара» посетили матч баскетбольного «Локомотива». На встречу Еврокубка против «Лиможа» пришли защитник Урош Спаич и нападающий Ари.

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