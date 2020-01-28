Игрок «Хельсингборга» подтвердил, что им интересовался ЦСКА

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович мог перейти в ЦСКА, рассказал сам игрок. Также в его приобретении были заинтересованы «Вулверхэмптон» и «Амьен», но 17-летний швед предпочел закрепиться в составе своего клуба.

— Это, конечно, забавно слышать, но я все еще молод, так что этому не стоит уделять большое внимание, — цитирует Гиговича Fotbol Skane. — Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге».

Гигович дебютировал в основной команде «Хельсингборга» 15 июля 2019 года. В чемпионате Швеции хавбек провел 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт шведа с «Хельсингборгом» рассчитан до 30 ноября 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.