Игрок БАТЭ узнал об интересе со стороны ЦСКА из интернета

Защитник БАТЭ Захар Волков заявил, что клубу не поступало предложений от ЦСКА по трансферу, а сам он узнал об интересе со стороны российской команды из интернета.

— Знаю об этом, как и вы — только из интернета, — цитирует «Прессбол» Волкова. — Конкретного предложения не поступало — ни в клуб, ни мне. Если бы позвонили и обратились, тогда можно было бы о чем-то разговаривать. А так не вижу смысла. Сейчас мои мысли только о БАТЭ, и я не хочу отвлекаться на слухи.

Волкову — 22 года, он играет за БАТЭ второй сезон. На его счету за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.