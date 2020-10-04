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Игорь Ющенко: «Глушаков и Мирзов еще не готовы выходить с первых минут»

16:39

Тренер «Химок» Игорь Ющенко поделился впечатлениями от дебюта Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова в составе подмосковного клуба. Хавбеки вышли на поле во втором тайме игры 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (1:2).

— Это усиление для нашей команды, что было видно уже по сегодняшнему матчу. Хотя они еще не готовы настолько, чтобы выходить с первых минут. Появились после перерыва и принесли «Химкам» ощутимую пользу. Команда во втором тайме ожила, выглядела достойно. (Константин Алексеев)

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