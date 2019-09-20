Игорь Шалимов рассказал, в чем проблема «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов в эфире на YouTube-канале «СЭ» оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне. После девяти туров команда набрала 10 очков и занимает 11-е место.

— Моменты создаются — не забивают. Надо поменять людей. Поменяли — не помогает. Зато и пропускают мало.

Не знаю. Или работа селекционная не очень... К примеру, у Нжи было много моментов, он мог 3-6 очков принести. Но в решающий момент исполнить не может. И селекция, и тренерский штаб... Как работать над этим? Я знаю, но не знаю что делает тренерский штаб «Динамо».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр