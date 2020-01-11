Игорь Шалимов: «Подписали Ильина, теперь смотрим, кого можем отдать в аренду»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах на зимний сбор. Также он высказался о трансферных планах.

— Входить будем плавно, — сказал Шалимов. — На первом сборе затронем общую выносливость, силу. К концу сбора перед играми поработаем над скоростной выносливостью. Это все утром будет. А вечером — работа с мячом, техника, тактика. Мы знали, кто в каком состоянии приедет, кто травмирован.

Надеемся, что Уциев начнет второй сбор без травмы, то же касается Бериши. Раванелли восстановился, работает по полной программе. Остальные все в порядке.

С нами контракт подписал Ильин. Дальше ведем работу, смотрим, кого можем отдать в аренду. Потому что в заявке 25 человек. Мы должны это учитывать.