Игорь Шалимов: "Крылья" сейчас в большом порядке. Предстоит сложный матч"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед домашним матчем 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что самарская команда сейчас на ходу, о чем говорят результаты, показанные в последних встречах. По словам специалиста, несмотря на сложную ситуацию с группой травмированных, в составе хозяев есть те, кто готов будет усилить игру.

– "Краснодар" подходит к матчу с нормальным настроем, как перед каждой игрой, – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". Проанализировали соперника, сами восстановились, хотя после поражения восстанавливаться тяжелее. Есть ощущение, что команда к игре готова. На поле выйдут все, кто на данный момент в хорошей форме. Мы находимся в непростом положении уже давно. У "Краснодара" на скамейке есть те, кто сможет сегодня усилить игру. Мы ждем тяжелого матча. "Крылья" сейчас в большом порядке: 2 игры, 7 забитых мячей и ни одного пропущенного. После смены тренера команда заметно преобразилась, поэтому нас ждет непростая игра.