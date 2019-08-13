Игорь Лещук: "Старт "Динамо" не получился хорошим, но он и не провальный"

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением о старте клуба в РПЛ в сезоне-2019/20. После 5 туров на счету москвичей 5 оков и 11-е место в турнирной таблице.
– Давления по поводу результатов никакого нет, старт не получился хорошим, но он и не провальный, – цитируют "Известия" Лещука. – В клуб приходят новые игроки, и идет перестройка. Новичкам нужно привыкнуть к требованиям в команде. Думаю, после ближайшего перерыва на игры сборных мы уже будем находиться в более оптимальных кондициях.
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https://iz.ru/909327/sevastian-terletckii/lideram-zachet-pretendenty-na-zoloto-rpl-nabrali-ochki-v-piatom-ture
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