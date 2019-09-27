Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Южане с 20 очками занимают третье место, москвичи (10) — 11-е.

— «Ростов» — молодцы, здорово идут, но они уже теряли очки, — отметил в беседе с «Известиями» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — Так что можно обыгрывать любой клуб. Просто с хорошими командами играть намного тяжелее. Но нам не должно быть важно, на каком месте идет наш соперник, нужно выходить, играть и побеждать.

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