РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Игорь Лещук: «Ростов» — молодцы, но они уже теряли очки»

06:38
Теги:

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом». Южане с 20 очками занимают третье место, москвичи (10) — 11-е.

— «Ростов» — молодцы, здорово идут, но они уже теряли очки, — отметил в беседе с «Известиями» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — Так что можно обыгрывать любой клуб. Просто с хорошими командами играть намного тяжелее. Но нам не должно быть важно, на каком месте идет наш соперник, нужно выходить, играть и побеждать.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир