Игорь Лебедев: «Стремимся, чтобы закон о возвращении пива на стадионы вступил в силу к весенней части РПЛ»

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал о ситуации с возвращением пива на стадионы. Сегодня комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возобновлении продажи пива на стадионах.

— Комитет по спорту рассмотрел законопроект об отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах и единогласно решил поддержать его, — сказал Лебедев. — Теперь мы ждем заседания комитета по экономической политике, которое состоится на следующей неделе. После этого включим законопроект в повестку. Мы стремимся к тому, чтобы он вступил в силу к моменту старта весенней части премьер-лиги. Надеемся, что это, во-первых, увеличит посещаемость матчей, во-вторых, даст дополнительные источники финансирования развития футбола в целом и поддержания работы стадионов. На развитие академий, детско-юношеского спорта — в обязательном порядке.

— Болельщики смогут употреблять пиво непосредственно на своих местах?

— Нет. Мы прописали в законе, что пиво можно будет пить исключительно в отведенных для этого местах в подтрибунном помещении. Выход со стаканом пива на свое место запрещен. Пошел в кафе, купил стакан пива, выпил, выбросил стакан и пошел дальше смотреть футбол. Стюарды и службы безопасности на стадионах будут следить, чтобы фанаты не проходили на трибуну с пивом. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр